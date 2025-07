Fútbol femenino : Se suspendió la final del Apertura

12 julio, 2025

Este fin de semana fue suspendida la final del Torneo Apertura del Fútbol femenino.

La suspensión se debió a que Huracán no quiso jugar la final antes de los partidos de tercera y primera frente a Villa del Parque para preservar el campo de juego y le propuso a El Nacional jugar después de dichos partidos; El Nacional no quiso y propuso otro escenario, y al no ponerse de acuerdo con sus pares de Huracán quedó suspendida la final .

Ante esto el Club El Nacional brindó un comunicado demostrando su descontento con esta decisión.

