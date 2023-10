Fútbol Femenino: Sofía Panella debutó en Primera a los 12 años

30 octubre, 2023

La jóven arquera de Huracán Sofía Panella hizo su debut a sus 12 años de edad en Primera División atajando varios minutos frente a Olimpo este domingo y lo contó a LU 24.

“Siento un orgullo tremendo, era mi sueño atajar en Primera y jugué. Las rivales no se acercaron mucho al arco. Yo juego en el Sub 15 de Huracán, estamos bien, son partidos duros”.

“Si me convocan estaré dispuesta a estar en el banco de Primera. Mis referentes son el “Dibu” Martínez y nuestro arquero Del Río”, finalizó.

