Fútbol femenino: Triunfos de Argentino y Quilmes en la 2a. fecha

29 agosto, 2021 Leido: 344

Se disputó este domingo la segunda fecha del Oficial de Fútbol femenino.



En cancha de Argentino, desde las 10:00, las “bichitas” golearon 9 a 0 a las “canallitas “de Central. Los goles del Bicho fueron de Violeta Arista, Vanessa Duarte, Camila Duarte, María Almirón, Lucero Burgos, Estefanía González, Antonella Jensen y dos goles en contra. Las chicas de Argentino son punteras.

En el Catale, Quilmes debutó en el torneo con un triunfo ante Nacional por 3 a 0, en un cotejo atractivo.

Los goles de las cerveceras fueron en el primer tiempo, Florencia Henríquez y Romina Colantonio que fue indetenible en la tarde. En el complemento, Abril Henríquez puso cifras definitivas para Quilmes.

Jugadas dos fechas, así quedaron las posiciones: (1) Argentino 6, (2) Nacional y Quilmes 3 y (3) central e Independiente 0.

Próxima fecha:

Zona A: Quilmes vs. Argentino y Central vs. Independiente.

Zona B: Olimpo vs. Colegiales y Villa vs. Huracán.

