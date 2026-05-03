Fútbol femenino: Triunfos de Colegiales y Huracán en el cierre de la 5ª fecha (videos)
Este domingo con los triunfos de Colegiales y Huracán, y el empate entre Olimpo y Ciclista, se cerró la quinta fecha del Torneo de Fútbol femenino de Primera División.
Resultados:
El Nacional 1 – Colegiales 3
Goles: Juana Miguel -3- (2 de penal), para Colegiales y Rocío Mansilla para El Nacional.
Huracán 4 – Argentino 0
Goles: Eugenia Gago -2- , Pilar Santarena e Ingrid Rodríguez.
Olimpo 1 – Huracán Ciclista 1
Goles: Clara Castillo para Olimpo y Jimena Carrozi para Ciclista.
Posiciones:
Colegiales 15
Huracán 13
Garmense 11
Independencia 10
El Nacional 9
Argentino 8
Villa 4
Olimpo 4
Agrario 3
Ciclista 3
Central 2
Barra 1
Próxima fecha 6ª:
Argentino – Villa
Agrario – Huracán
Barra – Independencia
Huracán Ciclista – Garmense
Colegiales – Olimpo
El Nacional – Central