Fútbol femenino: Villa goleó a Agrario en el cierre de la 7ª fecha (video)
Este lunes con el triunfo de Villa del Parque sobre Agrario se cerró la séptima fecha del Torneo de fútbol femenino de Primera División.
Resultado:
Villa del Parque 8 – Agrario 0
Goles: María José Elicheri -3-, Micaela Monterrosa -2-, Melisa Segovia, Milagros Martínez y Camila Elicheri.
Posiciones:
Colegiales 21
Huracán 19
Independencia 16
El Nacional 15
Garmense 14
Argentino 14
Villa del parque 7
Olimpo 4
Huaracan Ciclista 3
Agrario 3
Central 2
Barra 1
Próxima fecha 8ª:
Colegiales – Independencia
El Nacional – Garmense
Olimpo – Central
Huracán Ciclista – Huracán
Barra – Villa del Parque
Agrario – Argentino