Fútbol femenino: Villa goleó a Agrario en el cierre de la 7ª fecha (video)

25 mayo, 2026

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Fútbol femenino: Villa goleó a Agrario en el cierre de la 7ª fecha (video)

Este lunes con el triunfo de Villa del Parque sobre Agrario se cerró la séptima fecha del Torneo de fútbol femenino de Primera División.

Resultado:

Villa del Parque 8 – Agrario 0

Goles: María José Elicheri -3-, Micaela Monterrosa -2-, Melisa Segovia, Milagros Martínez y Camila Elicheri.

Posiciones:

Colegiales 21

Huracán 19

Independencia 16

El Nacional 15

Garmense 14

Argentino 14

Villa del parque 7

Olimpo 4

Huaracan Ciclista 3

Agrario 3

Central 2

Barra 1

Próxima fecha 8ª:

Colegiales – Independencia

El Nacional – Garmense

Olimpo – Central

Huracán Ciclista – Huracán

Barra – Villa del Parque

Agrario – Argentino

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