Fútbol: Fernando Saldías y la actualidad de las selecciones juveniles

28 septiembre, 2023

El coordinador de las selecciones juveniles masculinas, Fernando Saldías, habló con LU 24 acerca de la actualidad de los equipos Sub 13 y Sub 15 de Tres Arroyos.

“Acá se les da poca importancia a las inferiores, hay que hacer un mea culpa. No tenemos las mejores herramientas, los lugares de entrenamiento no son los adecuados. En Necochea el torneo es más largo que el nuestro. Se jactan que primero los chicos y después, no hacen nada. Por eso nosotros con el proyecto que seguimos, intentamos darle más calidad”, dijo.

Y agregó: “Igual valoramos que la Liga continuó apoyando a nuestro proyecto que sigue vigente. Este año se sumaron al cuerpo técnico en Sub 13 Cardano y en el Sub 15 Manuel Elicalde. También continúan “Tato” Llanos y Martín Monjes. El torneo comenzará el 10 de octubre para el Sub 13, frente a Bahía, con la localía a definir. Luego jugará el Sub 15”, concluyó.

Volver