Finalizó la 4º fecha en el Torneo de Primera División
Este domingo, con las victorias de Nacional, Colegiales, Villa y Huracán, se completó la cuarta fecha del Campeonato Local de Primera.
Resultados:
El Nacional 1 – Olimpo 0
Formaciones:
Nacional: Axel Mendoza; Roni Daguerre, Simón Ascensión, Diego Argonz, Patricio Barrionuevo; Bruno Mosto, Matías Jalil, Santiago Rodríguez; Franco Ozan, Javier Elizondo y Agustín Barrionuevo. DT: Leonardo Viana Beledo.
Olimpo: Agustín Ezama; Tomás Dadomo, Sebastián Allemma, Ramiro Di Salvo, Lautaro Giménez; Gino Romito, Enzo Galabert, Kevin Viloria; Cristian San Martín, Juan Esteban Santa Cruz y Mauro Rossi. DT: Sergio Amestoy.
Gol: Agustín Barrionuevo (EN). Amonestados: Matías Jalíl, Javier Elizondo (N), Sebastián Allemma (O)
Cambios: Ingresa Gastón Gasaneo por Roni Daguerre con una molestia, Santino Pacheco por Matías Jalíl, Gino Hidalgo por Santiago Rodríguez (EN), Juan Mardones por Cristian San Martín Facundo Diroco por Tomás Dadomo, Daniel Allemma por Lautaro Giménez (O)
Resultado Tercera: Victoria de Olimpo 2 a 0
Colegiales 3 – Recreativo Echegoyen 1
Formaciones:
Colegiales: Javier Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Facundo Barbosa; Aarón Cárdenas, Agustín Barrionuevo, Tomás Biera; Pedro Montero, Owen Toso y Octavio Retamoso. DT: Omar Espinal.
Echegoyen: Leonardo Seren; Juan Roldan, Jeremías Funes, Alan Vester, Alexis González; Rodrigo Stessens, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.
Goles: Owen Toso, Octavio Retamoso, Juani Silva (C), Axel Mink (RC). Expulsado: Octavio Retamoso por doble amarilla
Resultado Tercera: Ganó Colegiales 2 a 1
Quilmes 0 – Boca Juniors 0
Formaciones:
Quilmes: Natanael Anta: Román Fauquen, Franco Colona, Luis Di Croce y Cristian Rodríguez; Mauricio Daloisio, Uriel Olivera, Nicolás Quintana; Tomás Espinosa, Marcelo Infesta y Juan Sosa. DT: Martín Segovia.
Boca: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Carlos Ruschetti, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Tadeo Allende; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.
Resultado Tercera: Empataron 2 a 2
San Martín 1 – Villa Del Parque 4
Formaciones:
San Martín: Dylan Milano; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Alejandro Hiriart, Lautaro González, Noel Blanco; Cristian Varas y Alexis Díaz. DT: Maximiliano Siervo.
Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Jesús Espinal, Ian Bustos, Santiago Fernández; Mirko Suhit, Tomás Blas, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz, Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.
Goles: Alexis Díaz (SM) Doblete de Franco Gutiérrez, Sebastián Fuertes, Bautista Ozcariz (V).
Resultado Tercera: Ganó Villa 2 a 1
Once Corazones 0 – Huracán 1
Formaciones:
Once: Joaquín Alberca; Diego Piñero, Fernán Rodríguez, Franco Velásquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Joaquín Ayesa; Federico Di Lorenzo y Leandro Rivera. DT: Gustavo Córdoba.
Huracán: Marco Del Rio; Federico D’Annunzio, Valentino Merlo, Tomas Bustos, Braian Uzidinger; Tomás Ruso, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. DT: Leonardo Gómez.
Gol Matías Bailón (H). Resultado Tercera: Victoria de Huracán 2 a 1
Posiciones Primera: Villa Del Parque 12, Colegiales 10, Olimpo 7, Huracán Ciclista 7, Huracán 7, El Nacional 7, Recreativo Echegoyen 4, San Martín 3, Independencia 3, Once Corazones 2, Boca Juniors 2, Quilmes 2.
Promedios: Huracán 1.812, Boca Juniors 1.812, Huracán Ciclista 1.791, Villa Del Parque 1.576, Independencia 1.500, Colegiales 1.437, Quilmes 1.375, Olimpo 1.312, El Nacional 1.125, Recreativo Echegoyen 1.125, Once Corazones 1.020 y San Martín 0.750.
Posiciones Tercera: Boca Juniors 10, Colegiales 9, Huracán 8, Once Corazones 6, Independencia 6, Olimpo 6, El Nacional 5, Huracán Ciclista 5, Villa Del Parque 4, Quilmes 4, Recreativo Echegoyen 3, y San Martín 0.
Próxima Fecha: Huracán vs. Colegiales; Villa del Parque vs. Once Corazones; Ciclista vs. San Martín; Olimpo vs. Independencia; Boca vs. El Nacional; Echegoyen vs. Quilmes.