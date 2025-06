Futbol: finalizó la 9º fecha del campeonato en Segunda y Cuarta

Completada la 9º fecha del campeonato de segunda División con los siguientes partidos: en su Villa Balnearia Recreativo Claromecó recibió a Central, Garmense enfrentó a Cascallares y Copetonas jugó contra Agrario.

Recreativo Claromecó 3 – 1 Central

Formaciones:

Recreativo Claromecó: N. Ballul, K. Roppel, G. Saint Martín, Y. Sosa, L. Wehrhahne, G. Bancur, S. Daria, M. Flamenco, M. Cifuentes, A. Bolado y D. Pose. Director técnico Omar Fernández.

Goles: Bolado, Sosa y Roldós

Central: A. Galván, G. Paule, K. Moreyra, A. De Vries, T. Morán, N. Sauce, J. C. Benítez, M. Regalía, N. Miolo, B. Duartez y N. Salomón. Director técnico Pablo Regalía.

Gol: Leguizamón

Incidencias: Expulsado Salomón

Resultado Cuarta: Ganó Claromecó 4 a 1

Garmense 4 – 0 Cascallares

Formaciones:

Garmense: E. De Hormaechea, V. Soto. B. Díaz, T. Gándara, G. Di Marco, F. Monges. J. Spíndola, K. Romano, R. Formenti, O. Otreras y B. Del Rio. Director técnico Mariano López.

Goles: Del Rio X2, Monges y Formenti

Cascallares: F. Gutiérrez, B. Irastorza, U. Barrionuevo. F. Ovando, P. González, T. Lucero, N. Garrido, B. N. Luengo, F. Jensen, N. García y D. Pedone. Director técnico Julio del Negro.

Resultado Cuarta: Victoria de Garmense 4 a 2

Copetonas 2 – 2 Agrario

Copetonas: J. Bracamonte, I. Pinarbe, F. Tamburini, A. Muape, N. Musa, L. Sallago, T. Hastrup, C. Alfaro, A. Bromsoe, K. Arana y G. Kohl. Director técnico César García.

Goles: Bromsoe y Musa

Agrario: M. Ces, M. Orono, J. C. Ganim, T. Salvatico, E. Molina, J. Izquierdo, I. Ausmendi, R. Coronel, M. Humoffe, S. Courtil y L. Tries. Director técnico Osvaldo Álvarez.

Goles: Humoffe y Tries

Resultado Cuarta: Copetonas se impuso 3 a 1

Posiciones:

Unión 18 pts.

Claromecó 17 pts.

San Martin 16 pts.

Garmense 15 pts.

Argentinos Juniors 13 pts.

A.C.D.C 12 pts.

Barra 11 pts.

Agrario 10 pts.

Central 7 pts.

Cascallares 4 pts.

Copetonas 3 pts.

Posiciones Cuarta:

Unión 21 pts.

Garmense 21 pts.

Claromecó 17 pts.

A.C.D.C 15 pts.

Argentinos Juniors 13 pts.

Agrario 11 pts.

Central 9 pts.

Copetonas 8 pts.

San Martin 5 pts.

Cascallares 5 pts.

Barra 1 pto.

Próxima fecha 10º:

Argentinos Juniors vs San Martin

Central vs Copetonas

Cascallares vs A.C.D.C

Agrario vs Garmense

Barra vs Claromecó

Libre: Unión

