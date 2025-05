Fútbol: finalizó la fecha 6 y estos son los resultados

4 mayo, 2025 505

La fecha 6 de nuestro electrizante campeonato dejo grandes partidos, con resultados cambiantes y atrapantes. Los mismos detallados de la siguiente forma:



Once 0 vs Huracán 0

Once Corazones: J. Alberca, A. Piñero, E. Heim, M. Fuente, A. González, M. Fauquen, J. Salas, J. Moncla, A. Coplo, J Prieto y N. Bálsamo. Director técnico Carlos Méndez

Huracán: E. Larsen, S. Bailón, V. Merlo, F. Pigueiras, M. Martínez, M. Fossati, T. Ruso, A. Schena, J. Henríquez, A. Zubillaga y E. Vega. Director técnico Leonardo Gómez

Impartió justicia: Aidan Codagnone

En tercera: empataron 2 a 2

Alumni 1 vs Villa 1

Alumni: N. Fernández, C. Cabodevilla, J. Espinal, L. Carrizo, N. Funes, M. Pérez, J. P. Fritz, F. Barbosa, S. Espinosa, G. Chiachio y A. Urban. Director técnico Fernando Saldias.

Goles: A. Urban de penal

Villa Del Parque: N. Aspitia, K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, E. Tenaglia, L. Domínguez, J. I. Marchetti, A. Abatedaga, F. Leguizamón, B. Ozcariz y F. Gutiérrez. Director Técnico Daniel Fernández.

Goles: L. Domínguez

En tercera: Villa ganó 4 a 0

Boca 4 vs Echegoyen 1

Los dirigidos por Roberto Reino saltaron a la cancha con: N. Anta, F. Montequin, A. Macias, C. Ruschetti, A. Aja, T. Allende, J.C. Mouhape, L. Sánchez, A. San Román, F. V. Martínez y G. Armesto. Director Técnico1 Roberto Reino

Gol de Boca: F. V. Martínez, A. San Román x 2, T. Allende

Recreativo Echegoyen: L. Moreno, J. Roldán, P. Barrionuevo, A. Arenas, E. Funez, V. Ottaviano, A. Barrionuevo, J. C. Curual, F. Roldán y A. Mink. Director Técnico Joel Meder

Gol de Echegoyen Axel Mink

En tercera: empataron 2 a 2.

Quilmes 2 vs Colegiales 1

Quilmes: D. Luengo, F. Juárez, F. Colonna, C. Espinal, R. Fauquen, J. Sosa, N. Quintana, M. Daloisio, F. Fernández, M. Infesta y F. Zaragoza. Director Técnico Martin Segovia

Goles de: M. Infesta y F. Zaragoza

Lesión de F. Colonna sale y entra A. Prieto, Rodríguez por Sosa

Colegiales: J. Alonso, L. Moro, E. Coronel, A. Vester, R. Julián, F. Oliver, T. Blas, A. Barrionuevo, T. Biera, T. Espinosa y Ramon Ledesma. Director Técnico Martín Julián.

Gol de: F. Oliver

Cambios en Colegiales entra Moran por Barrionuevo y Tulú por Julián, Müller por Espinosa, entra F. Mainini sale T. Blas, sale Moro

Expulsado por doble amarilla A. Vester

Impartió justicia: Marcos Porras.

En tercera: Quilmes ganó 4 a 0

Ciclista 3 vs Olimpo 2

Huracán Ciclista: R. Reynauld, A. Villanueva, S. Ontiveros, J. Britos, M. Tavieres, F. Gómez, R. Arias, A. Paridisi, B. Paridisi, A. Ontivero y O. Retamoso. Director técnico Cristian Di Rocco.

Goles: de B. Paridisi x 2, J. Britos

Olimpo: A. Ezama, E. Di roco, K, Gauto, F. Rodríguez, S. Allemma, G. Romito, J. Mardones, F. Domínguez, C. San Martín, S. Sallago y J. Elizondo. Director Técnico Guillermo Orsili

Gol de: J. Silva, S. Sallago

Dirigió Maite Otaegui

En tercera: el aurinegro se impuso por 1 a 0

Nacional 0 vs Independencia 0

El Nacional: L. Coronel, G. Gasaneo, S. Ascensión, B. Barrionuevo, L. Rodríguez, S. Pacheco, N. Cejas, J. S. Granero, G. Hidalgo, A. Gutiérrez y A. Barrionuevo. Director Técnico Fabio Martínez

Independencia: B. Lleral, M. Gijsberts, I. Aranzabe, J. De Marco, B. Arrachea, M. González, G. Aberastegui, J. Villar, T. González, A. Quiroga y L. Sosa. Director Técnico Diego Marcelo.

Expulsado J. De Marco, Di Marco y Diego Marcelo

Dirige Iván Lazarte

En tercera: ganó independencia 3 a 2.

Terminada la fecha 6 de ambos torneos en primera y segunda división estas son la posiciones en cada campeonato.

Primera División:

1º Huracán Ciclista 15

2º Colegiales 13

3º Quilmes 12

4º Boca 11

5º Independencia 11

6º Huracán 8

7º Alumni 8

8º Olimpo 7

9º Villa 7

10º El Nacional 4

11º Echegoyen 3

12º Once Corazones 2

Tercera División:

1º Independencia 14

2º Quilmes 12

3º Villa 11

4º Huracán Ciclista 10

5º Once Corazones 10

6º Echegoyen 8

7º Olimpo 8

8º Huracán 7

9º Boca 7

10º El Nacional 3

11º Alumni 3

12º Colegiales 3

Próxima fecha:

Huracán vs El Nacional

Colegiales vs Alumni

Olimpo vs Quilmes

Villa vs Boca

Independencia vs Huracán Ciclista

Echegoyen vs Once Corazones

Promedios:

Huracán 1.942

Ciclista 1.923

Independencia 1.553

Quilmes 1.538

Boca 1.442

Colegiales 1.365

Alumni 1.333

Olimpo 1.288

El Nacional 1.192

Once Corazones 1.192

Villa 1.166

Echegoyen 1.115

