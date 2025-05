Fútbol: finalizó la fecha 7 en Segunda y Cuarta división

11 mayo, 2025

En segunda y Cuarta división se completó la fecha 7, con dos partidos en Copetonas el local recibió a Argentinos Juniors y Claromecó enfrentó por Cascallares

Copetonas 0 Argentinos Juniors 2

Copetonas: I. Fernández, G. Hansen, F. Tamburini, A. Muape, I. Pinarbe, J. Uslenghi, T. Hastrup, F. Méndez, A. Bromsoe, E. Piñero y G. Kohl. Director Técnico Cesar García.

Argentinos Juniors: J. Rodríguez, M. Gerónimo, B. Irastorza, C. Peralta, A. Gerónimo, M. Pinella, E. Elizalde, M. Bastias, N. Miranda, J. L. Acosta y F. Miranda. Director Técnico Juan Zubillaga.

Incidencias: expulsado N. Miranda

Goles: M. Bastias

Resultado tercera: ganó Copetonas 4 a 3

Recreativo Claromecó 2 Cascallares 0

Recreativo Claromecó: N. Ballul, F. Barroca, G. Saint Martín, Y. Sosa, L. Wehrhahne, F. Cifuentes, S. Daria, M. Flamenco, K. Roppel, A. Bolado y D. Pose. Director Técnico Omar Fernández.

Incidencias:

Goles: D. Pose de penal, J. L. Acosta de penal

Cascallares: F. Gutiérrez, F. Jensen, A. Caro, U. Barrionuevo, F. Ovando, C. Ferez, G. Garzón, L. Goñi, P. Fernández, D. Pedone y M. Lozano. Director Técnico Julio Del Negro y Sergio Alarcón

Resultado Tercera: ganó Claromecó 2 a 1

Posiciones Segunda División:

Unión 14

San Martín 13

Claromecó 13

Garmense 12

Barra 11

Agrario 10

A.C.D.C 9

Agrario 8

Central 6

Cascallares 3

Copetonas 1

Cuarta División:

Unión 18

Garmense 15

Argentinos Juniors 13

Claromecó 13

Agrario 11

A.C.D.C 9

Central 6

San Martín 5

Cascallares 4

Copetonas 4

Barra 1

Próxima fecha (8º):

Central vs Unión

Argentinos Juniors vs Garmense

Cascallares vs Copetonas

Agrario vs Claromecó

San Martín vs A.C.D.C

Libre: Barra

Foto: Alejandro Zygal (@zy.foto)

