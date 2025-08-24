Fútbol: Finalizó una nueva edición de la Copa Chaves

Este domingo, el estadio de Independencia fue testigo de las Finales de la Copa Chaves en sus ramas: femenino, veteranos y masculino. Garmense en femenino, Independencia en veteranos y Huracán Ciclista en masculino fueron los campeones de la jornada.

El primer turno fue para el fútbol femenino, donde Garmense derrotó por 2-1 a Independencia para levantar su segundo título desde que el deporte femenino fue agregado a la Copa.

Los goles de Garmense fueron obra de Ailín Tirone -penal- y de Jazmín Tirone, para Independencia, igualó transitoriamente, Delfina Piovani.

En el plano veteranos, Independencia derrotó por 4-2 a San Martín.

El Santo había comenzado ganando 2-0 con goles de Cristian Acosta y Esteban Cifarelli, pero el Ventarrón se repuso y remontó gracias a los tantos de: Marcelo Ausmendi -penal-, Leandro Marcelo, Braian Baldovino y Diego Marcelo.

El broche de oro fue el Clásico chavense entre Huracán Ciclista e Independencia en el cual igualaron 0-0 al cabo del tiempo regular. En la tanda de penales, fue victoria del Globo por 3-2 para quedarse con un nuevo trofeo de la edición de Copa Chaves.

