Fútbol: Franco Ozán “Estoy contento por mi debut en Primera”

5 mayo, 2026 0

Este domingo, El Nacional venció en el Catale a Olimpo 1 a 0 y en el equipo Decano debutó Franco Ozán siendo una de las figuras. El jugador, en diálogo con LU 24, contó lo que sintió en el día de su debut en Primera División.

Dijo que está contento por su debut en Primera. También expresó que estaba nervioso, pero “con el apoyo de los más grandes uno como que se sacó un peso de encima; había que correr todas las pelotas, darlo todo”.

Se refirió a lo que es jugar a lado de Javier Elizondo “con Javier te sentís cómodo, es un jugador bárbaro, sabes que lo tenes al lado y se la podes dar a él, te da una tranquilidad bárbara.”

Explicó que le da lo mismo el puesto que juegue, que de enganche se siente cómodo, pero siempre que tenga contacto con la pelota y pueda jugar, está bien.

Se refirió al pase que le hizo a Agustín Barrionuevo que terminó en el gol del triunfo “Antes del partido hable con Leo y me dijo que si tenía la posibilidad de jugar ahí y cuando pueda girar me tome el tiempo de levantar la cabeza y lo busque a Javier Elizondo, en este caso, a Agustín Barrionuevo. Salió bastante bien”.

Comentó que antes que se suspenda la fecha, sabía que iba a jugar de extremo: “ante la lesión de Gutiérrez tuve que jugar de enganche”.

Expresó que el papá y el hermano mucho no se meten en el juego, pero cuando pueden algo le dicen y siempre están.

Explicó que venían de un golpe anímico bastante duro después de perder con Villa y que tras vencer en Chaves a Ciclista mejoraron bastante, “tuvimos una semana de trabajo bastante linda después de la victoria”.

Dijo que más allá del fútbol trabaja de pintor con el papá todos los días y que eso no le impide después ir a entrenar, “se descansa y luego se va a entrenar con ganas siempre”.

Para finalizar expresó que la familia están todos contentos por su debut en primera.

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