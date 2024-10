Fútbol: Ganó Once en el inicio de la última fecha del Clausura

Este viernes se puso en marcha la última fecha del Clausura de Primera división de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol.

Once Corazones enfrentó a El Nacional y se quedó con el partido.

El Nacional 1 – Once Corazones 2

En su vista al Catale, Once Corazones logró un gran triunfo por 2 a 1 frente al El Nacional.

Goles: Cejas para el Decano y Errozarena -2- para los de Indio Rico.

Incidencias: Expulsados Patricio Barrionuevo en El Nacional. Abascal en Once Corazones.

Tercera: El Nacional 0-Once Corazones 1.

La fecha continúa el martes 2, con Recreativo Echegoyen – Recreativo Claromecó y Agrario –Huracán, equipos que definen Descenso y Promoción.

El domingo 27 jugarán Colegiales y Deportivo Independencia.

El Clausura se cierra el domingo 3 de Noviembre, con Olimpo – Quilmes y Huracán Ciclista -Boca Junior para definir el Campeón del torneo.

