Fútbol: Gonzalo Franco habló de su gol del triunfo ante Quilmes

9 octubre, 2023

El delantero y goleador de Villa, el tandilense Franco, habló con LU 24 y contó su gol agónico ante el Cervecero, en el complejo y comentó: “Fue un triunfo justo, lo veníamos buscando, en mi gol al final, la crucé de derecha fuerte al palo opuesto de Coronel. Se lo dedico a la genta de Villa que siempre nos apoya. No estuve de acuerdo con el fallo del árbitro que me valió la tarjeta amarilla, que me deja dos fechas sin jugar.”

Y finalizó: “Respecto a mi futuro, tengo la cabeza puesta en Villa solamente”

