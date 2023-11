Fútbol: Habrá tercer partido para conocer al Campeón del Año

20 noviembre, 2023

En cancha de Huracán Ciclista de Adolfo Gonzales Chaves, se registró un nuevo empate entre el local y el globo tresarroyense, dejando de esta manera la llave abierta para lo que será el tercer partido definitorio para conocer el Campeón del Año.

El juego se divide en dos periodos totalmente disimiles los primeros cuarenta y cinco por los goles y los intentos de jugar fue lo mejor y el complemento muy cortado con piernas fuerte y con errores que dejaron dudas, donde el juez Codagnone fue el protagonista.

Corrían 9 minutos cuando Ciclista se pone en ventaja cuando no se había llegado a ambas vallas, centro de Tavieres al área cabezazo de Ontivero , la pelota da en el palo y Villar que llegaba la empujo al gol, el equipo de Gómez se adelantó unos metros y si bien no llegaba claro trataba de proponer, a los 34 falta cerca del area tiro libre de Barroca impecable por afuera de la barrera se metió abajo en el palo derecho de Pérez, a los 42´ jugada de tres toques en la mitad de la cancha: subió Bustos por derecha y le pegó desde una posición muy oblicua. La pelota dio en el palo, no pudo concretar Fernández y Elizondo, que merodeaba el área, puso el 2 a 1 donde hubo muchas protestas pidiendo posición adelantada.

La segunda etapa comenzó con el árbitro condicionado y dejando muchas dudas sus fallos; un penal más que dudoso fue inexistente a favor de Ciclista a los 14 minutos porque fue un centro al área donde el golero Del Rio salió con los puños a despejar un centro y un jugador de Ciclista cae y el árbitro cobra la pena máxima. Luego de protestas y empujones, donde paso de todo, lo ejecuta Ontivero y decreta lo que a lo postre seria el empate.

Hasta el final fue muy discreto con muchos pelotazos, muy cortado, donde Oliver fue factor desequilibrante por derecha.

Huracán de Tres Arroyos tuvo dos muy claras que Alcodoy desperdició, se jugó todo en campo de Ciclista que se las compuso para defender el resultado. El final fue 2 a 2 y con la premisa de un tercer partido para definir el Campeón del Año.

Huracán Ciclista: Pérez; Ocampo, Fortunato, Ávila y Tavieres; Gómez, Arias y Paradisi; Ontivero, Arrachea y Villar. DT: Juan Carlos Bermegui.

Cambios: González por Fortunato, Astudillo por Paradisi, López por Ontivero y Gómez de Saravia por Villar.

Expulsado: Gómez de Saravia.

Huracán: Del Río; D’Annunzio, Zanel, Bustos y Uzidinger; Oliver, Ciccioli, Barroca y Domínguez; Fernández y Elizondo. DT: Leonardo Gómez.

Cambios: Alcodoy por Fernández.

Goles Primer tiempo: 9´ Villar para Huracán Ciclista. 34´Barroca y 42´Elizondo para Huracán.

Goles segundo tiempo: 14´ Ontivero –de penal- para Huracán Ciclista.

