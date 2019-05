Fútbol: Huracán ahora es el líder en Primera. En el ascenso, Copetonas perdió y Quilmes manda solo

Hay nuevo líder en el Apertura de Primera División de fútbol, Huracán le ganó por 2 a 1 a Huracán Ciclista en Gonzales Chaves y aprovechó la derrota de Independencia ante Boca para subirse a la cima de la tabla. De esta forma el Globo escaló hasta la punta y depende de sí mismo para consagrarse campeón. En Segunda División, Quilmes dio vuelta la historia y le ganó a Argentino por 3 a 1 y aprovechó la derrota de Copetonas ante Garmense por 1 a 0, quedando el Cervecero como único puntero. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 8)

FINALES

BOCA INDEPENDENCIA 1-0

Gol: Barroero (B).

Incidencia: fueron expulsados Álvarez (B) y Maglione (I). OLIMPO UNIÓN 0-1

Gol: Morán (U). H. CICLISTA HURACÁN 1-2 Goles: Sueyro (HC); Alcodoy y Ciccioli (H). ONCE CORAZONES VILLA DEL PARQUE 1-1 Goles: Rojas -de penal- (OC); F. Gutierrez (V).

Incidencia: fue expulsado Colonna (V). EL NACIONAL AGRARIO 2-2 Goles: Alexis Prieto y Granero (EN); B. Del Río y W. Martínez (A).

Incidencia: fue expulsado Inés (EN).

Resultados Tercera División: Boca 1 – Independencia 1, Olimpo 4 – Unión 0, Ciclista 2 – Huracán 2, Once 2 – Villa 2, El Nacional 1 – Agrario 1.

Promedios: Huracán 2.349, Once Corazones 1.559, El Nacional 1.441, Colegiales 1.419, Boca 1.325, Independencia 1.318, Villa 1.285, Unión 1.255, Olimpo 1.115, Ciclista 0.955, Agrario 0.571.

Posiciones Tercera División: Olimpo 22 puntos, Huracán 14, Independencia y Once 12, Boca y Ciclista 10, Agrario, Villa y El Nacional 7, Colegiales 6, Unión 1.

Próxima fecha (9°): Independencia vs. Colegiales, Agrario vs. Boca, Villa vs. El Nacional, Huracán vs. Once Corazones, Unión vs. H. Ciclista. Libre: Olimpo.

2° DIVISIÓN (FECHA 9)

FINALES

ARGENTINO QUILMES 1-3 Goles: Alvarez (A); Lozano, Banegas y Zaragoza (Q). GARMENSE COPETONAS 1-0

Gol: J. Del Río (G). ALUMNI CASCALLARES 1-0 Gol: Sallago (A). CLAROMECÓ ACDC 2-3 Goles: Saint Martín y L. Wehrahne (C); Montero y Morán -2- (ACDC).

Incidencia: fueron expulsados Pinela y Beryulet (ACDC). CENTRAL ECHEGOYEN 1-2 Goles: Luna (C); Dabien y Garrido (E). SAN MARTÍN JUAN E. BARRA 3-2

Goles: B. Rodríguez y Siervo -2- (SM); Barragán y Arguello (JEB).

Incidencia: fueron expulsados Duharte, Farías (SM) y Olivetto (JEB).

Resultados Cuarta División: Argentino 1 – Quilmes 1, Garmense 3 – Copetonas 3, Alumni 0 – Cascallares 1, Claromecó 2 – ACDC 3, Central 2 – Echegoyen 1, San Martín 2 – Barra 5.

Posiciones Cuarta División: Barra 20 puntos, ACDC 18, Quilmes 16, Central 15, Alumni y Argentino 14, Cascallares 12, Claromecó 11, San Martín y Garmense 8, Copetonas 6, Echegoyen 5.

Próxima fecha (10°): Barra vs. Copetonas, Echegoyen vs. San Martín, Quilmes vs. Central, ACDC vs. Argentino, Cascallares vs. Claromecó, Alumni vs. Garmense.