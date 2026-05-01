Fútbol: Huracán Ciclista se quedó con el Clásico de Chaves
Este viernes en cancha de Independencia, Ciclista le ganó 3 a 1 al Rojinegro en una nueva edición del Clásico Chávense.
Formaciones:
Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Cristian Villar, Gonzalo Gómez De Saravia, Emanuel Maglione; Manuel González, Luca Tavernini, Gino Aberastegui, Tobiás González, Lautaro Sosa y Agustín Quiroga. DT: Guillermo Orsili.
Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero, Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Bautista Paradisi; Agustín Paradisi, Joaquín Arrachea y Augusto Ontivero. DT: Juan Carlos Bermegui.
Goles: Emanuel Maglione Independencia, y Doblete de Augusto Ontivero y Bautista Paradisi.
Amonestados: Cristian Villar y Bautista Etcheverry (I), Julián Britos, Maximiliano Tavieres (HC)
Cambios: Iñaki Aranzabe y Bautista “Pichi” Rodríguez por Gino Aberastegui y Agustín Quiroga, Matías Méndez por Cristian Villar, Bautista Rodríguez por Luca Tavernini (I), Agustín Galeano y Nicolás López por Agustín Paradisi y Santiago Ontivero, Ivo Rodríguez por Joaquín Arrachea, Andrés Villanueva y Patricio Rodríguez por Augusto Ontivero y Ramiro Arias (HC)
Resultado Tercera: Empataron 2 a 2.
La Fecha finaliza el Domingo con los partidos desde las 15:30 con los siguientes partidos:
Transmisión de LU 24 El Nacional – Olimpo, Colegiales – Recreativo Echegoyen, Quilmes – Boca Juniors, San Martín – Villa Del Parque y Once Corazones – Huracán.
