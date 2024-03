Fútbol: Huracán finalista de Aiello y Cascallares de la García

15 marzo, 2024

Continúa la actividad en el fútbol de Tres Arroyos y ayer, en horas de la noche, en el Estadio Roberto Lorenzo Bottino y con buen marco de público, se disputaron las semifinales de la Copa Aiello y de la Copa Raúl García.

Cascallares – Colegiales

Este encuentro, que iba igualado sin goles hasta los 30 minutos del complemento, fue suspendido por una agresión al árbitro por parte un jugador del Escolar. De esta manera, el Fortín se convirtió en el finalista.

Huracán 5 – ACDC 1

Posteriormente, el Globo consiguió un buen triunfo frente al cristiano y clasificó a la final. Para el equipo de Leo Gómez anotaron Fernández, Barroca, Melian y Armesto por duplicado, mientras que para el elenco de Zubillaga el único gol lo anotó Langenheim en el complemento.

Finales:

Por su parte, los partidos definitorios serán:

Copa Raúl García: 22/3 a las 20:00 horas. Cascallares vs Once Corazones

Copa Aiello: 22/3 a las 22:00 horas. Huracán vs Copetonas

Volver