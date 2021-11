Fútbol: Huracán jugará el Torneo Regional Federal Amateur

Huracán confirmó su participación en el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol que comenzará el 21 de este mes.

La Liga Regional Tresarroyense tenía dos plazas para este certamen y Villa del Parque finalmente decidió no jugarlo por una cuestión de fechas.

Habrá que aguardar para conocer si el Globo trae refuerzos, serían jugadores que no estén disputando el torneo Oficial local o de equipos que ya no estén clasificados.

