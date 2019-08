Fútbol: Huracán y El Nacional mandan en Primera. Quilmes tomó más ventaja en Segunda

Huracán y El Nacional mandan en lo que es el Clausura de fútbol de Primera División, luego de haberse jugado este domingo la tercera fecha. El Globo derrotó por 1 a 0 a Agrario con un gol de Ciccioli en una de las últimas jugadas y el Decano superó un duro escollo como lo es Once Corazones en el Pasanante por 2 a 0. Quilmes tomó más ventaja en el Clausura de Segunda, luego de golear por 4 a 1 a Cascallares de visitante y aprovechando el empate de Argentino ante Copetonas. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 3)

FINALES

ONCE CORAZONES EL NACIONAL 0-2

Goles: Leandro Rivera y Alexis Prieto (EN). HURACÁN CICLISTA BOCA 5-1

Goles: Sueyro -2-, Pereira y Astudillo -2- (HC); Barroero (B).

Incidencia: fue expulsado Martínez (B). OLIMPO COLEGIALES 1-0 Gol: Aramendi (O). UNIÓN INDEPENDENCIA 2-2 Goles: Fauquen -2- (U); Gómez y Duguine (I). HURACÁN AGRARIO 1-0 Gol: Fritz (H).

Posiciones Primera División: El Nacional y Huracán 7 puntos, Ciclista 5, Colegiales, Unión y Olimpo 4, Villa y Agrario 3, Once Corazones, Boca e Independencia 1.

Promedios: Huracán 2.306, Once 1.500, Colegiales y El Nacional 1.469, Unión 1.326, Boca e Independencia 1.265, Villa 1.166, Olimpo 1.096, H. Ciclista 0.979, Agrario 0.667.

Resultados Tercera División: Once Corazones 2 – El Nacional 1, Ciclista 1 – Boca 1, Olimpo 3 – Colegiales 1, Unión 0 – Independencia 5, Huracán 4 – Agrario 4.

Posiciones Tercera División: Olimpo 7 puntos, Independencia 6, Boca y Ciclista 5, Huracán y Once 4, Colegiales 3, Agrario 2, Villa 1, Unión y El Nacional 0.

Próxima fecha (4°): Villa vs. Huracán, Agrario vs. Unión, Independencia vs. Olimpo, Colegiales vs. Ciclista, Boca vs. Once Corazones. Libre: El Nacional.

2° DIVISIÓN (FECHA 6)

FINALES

CENTRAL SAN MARTÍN 1-1 Goles: Ilzarbe -de penal- (C); Rodríguez (SM).

Incidencia: J. Rodríguez (C) le atajó un penal a B. Rodríguez (SM). ARGENTINO COPETONAS 1-1

Goles: Álvarez (A); Muape (C). CLAROMECÓ JUAN E. BARRA 1-0 Gol: Saint Martín (C). ALUMNI ECHEGOYEN 0-1 Gol: Garrido (E).

Incidencia: fueron expulsados Navarro y Martínez (A). CASCALLARES QUILMES 1-4 Goles: Casabone (C); Daloisio, Acosta -2, uno de penal- y Banegas (Q).

Incidencia: fue expulsado Juárez (Q). GARMENSE ACDC 2-1 Goles: Spíndola y Elorza (G); Leguizamón (ACDC).

Posiciones Segunda División: Quilmes 16 puntos, Argentino 12, Copetonas y Garmense 10, Alumni 9, Claromecó y Echegoyen 8, Cascallares y ACDC 7, Central 6, San Martín 2, Barra 1.

Tabla acumulativa Segunda División: Quilmes 45 puntos, Garmense 35, Copetonas 31, Argentino 30, Alumni 26, Echegoyen 24, ACDC 23, Claromecó 20, San Martín 18, Cascallares 16, Central 10, Barra 7.

Resultados Cuarta División: Central 0 – San Martín 4, Argentino 2 – Copetonas 0, Claromecó 3 – Barra 1, Alumni 1 – Echegoyen 1, Cascallares 0 – Quilmes 5, Garmense 1 – ACDC 1.



Posiciones Cuarta División: Quilmes 18 puntos, Argentino 16, Barra, San Martín y Claromecó 10, Echegoyen y Alumni 8, Cascallares 6, Copetonas y ACDC 5, Central 4, Garmense 1.

Próxima fecha (7°): ACDC vs. Cascallares, Quilmes vs. Alumni, Echegoyen vs. Claromecó, Barra vs. Argentino, Copetonas vs. Central, San Martín vs. Garmense.