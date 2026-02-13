Fútbol infantil: Barrio Santa Teresita se prepara para la Copa Futuro (video)
Este viernes, con cita en Godoy Cruz al 200, la escuelita del Club Social Barrio Santa Teresita, con la conducción técnica de Mariano Salomón, jugó un partido amistoso, preparatorio, frente a Olimpo en las categorías 2017/18.
La escuelita de fútbol infantil tendrá su bautismo de fuego, ya que a fin de mes participará con esas dos categorías en la Copa Futuro que organiza Deportivo Independencia de Adolfo Gonzales Chaves.