Fútbol infantil: formativas de Argentino empezaron la pretemporada

11 febrero, 2026 3

Los Bichitos, divisiones formativas del Club Argentino Junior, en el estadio Osvaldo Sosa, empezaron la pretemporada para un año intenso.

La primera competencia la tienen a la vuelta de la esquina, con dos categorías: la 2011 y la 2012, que jugarán la Copa Futuro que organiza Deportivo Independencia de Chaves, y que se inicia a fines de febrero.

La idea del club es para este año en el Torneo Oficial, presentar 4 categorías: las 2011, 2012, 2013 y 2014.

El cuerpo técnico de las inferiores estará integrado por:

Directores técnicos: Nacho Gutiérrez y Walter Beitía.

Preparador Físico: Giuliano Dantas.

Entrenador de arqueros: “Coquí” García.

