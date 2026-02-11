Fútbol infantil: formativas de Argentino empezaron la pretemporada
Los Bichitos, divisiones formativas del Club Argentino Junior, en el estadio Osvaldo Sosa, empezaron la pretemporada para un año intenso.
La primera competencia la tienen a la vuelta de la esquina, con dos categorías: la 2011 y la 2012, que jugarán la Copa Futuro que organiza Deportivo Independencia de Chaves, y que se inicia a fines de febrero.
La idea del club es para este año en el Torneo Oficial, presentar 4 categorías: las 2011, 2012, 2013 y 2014.
El cuerpo técnico de las inferiores estará integrado por:
Directores técnicos: Nacho Gutiérrez y Walter Beitía.
Preparador Físico: Giuliano Dantas.
Entrenador de arqueros: “Coquí” García.