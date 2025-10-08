Fútbol Infantil: Goleada de la Sub -13 de Argentino a Jorge Newbery

Este miércoles, por la tercera fecha del Torneo Federal de clubes que organiza la Federación de Fútbol Pampeana, la Sub -13 de Argentino Junior goleó por 7 a 0 a Jorge Newbery de Lobería.

Los goles: 3 de Michel Zanabria, 2 de Valentino Müller, 1 de Brian Gutiérrez y 1 de Tomás Miranda.

Los próximos compromisos de los equipos tresarroyenses son:

La Sub-13 de Argentino enfrenta a Blanco y Negro en Suárez; la Sub -15 de la ACDC, visita a Jorge Newbery en Lobería, y la Sub -17 de Boca Juniors recibe a Atlético Ventana de Sierra de la Ventana.

