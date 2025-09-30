Fútbol Infantil: Se juega la 2ª fecha del Torneo Federal de clubes

Este miércoles, las categorías Sub-13 de Argentino Junior, la Sub-15 de la ACDC y la Sub-17 de Boca Juniors viajan a Lamadrid para enfrentar a Racing en las tres categorías por la segunda fecha del Torneo Federal de Clubes que es organizado por la Federación de Fútbol Pampeana.

Los partidos se van a disputar en la cancha de Racing y estos son los horarios de los partidos:

La Sub -13 de Argentino Junior su partido comenzará a las 13:30.

La Sub-15, de la ACDC se iniciará a las 15.

La Sub-17, de Boca Juniors su partido dará comienzo a las 17 horas.

