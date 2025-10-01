Fútbol Infantil: Se jugó la 2ª fecha del Torneo Federal de Clubes

1 octubre, 2025 0

Este miércoles, las categorías Sub-13 de Argentino Junior, la Sub-15 de la ACDC y la Sub-17 de Boca Juniors viajaron a Lamadrid para enfrentar a Racing en las tres categorías por la segunda fecha del Torneo Federal de Clubes que es organizado por la Federación de Fútbol Pampeana.

Resultados:

La Sub -13 de Argentino Junior que venía de empatar de local frente a Blanco y Negro, hoy cayó frente al local por 1 a 0.

La Sub-15 de la ACDC , que no tuvo un debut feliz había perdido de local, hoy se repuso y venció por 3 a 0, con goles de Lucas Roldán-2- y Tomas Issel.

La Sub-17 de Boca Juniors volvió a ganar de visitante esta vez por 3 a 0, con 2 goles de Benjamín Prátula y Juliano.

Los próximos compromisos de los equipos tresarroyenses son:

Argentino Junior y Boca Juniors enfrentarán a Jorge Newbery de Lobería, mientras la ACDC , quedará libre.

