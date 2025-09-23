Fútbol Infantil : Se pone en marcha el Federal de Clubes

Este miércoles con Las categorías Sub- 13,15 y 17, se pone el marcha el Torneo Federal de Clubes Organizado por la Federación de Fútbol Pampeana.

En este Torneo participan, en Sub -13 Argentino Junior, Sub-15 la ACDC y en Sub- 17 Boca Juniors.

El Sub- 13, de Argentino Junior en su cancha, a partir de las 16:30, recibe a Blanco y Negro de Coronel Suarez.

En el Ángel Anta, la ACDC, será anfitrión de Jorge Newbery de la Liga de Dorrego, el partido comenzará a las 16:00.

Boca Juniors en la Sub-17, viaja a Sierra de la Ventana para enfrentar a Atlético Ventana, el partido se inicia las 17:30.

