Fútbol inferiores: Derrota de la sub-15 en Bahía
Este jueves, por la cuarta fecha del Torneo Provincial de fútbol organizado por la Federación Pampeana de Selecciones, Tres arroyos perdió en Bahía Blanca con la selección local por 3 a 1 .
En la cancha de San Francisco la Liga del Sur derrotó por 3 a 1 con goles convertidos por Bedoya, Bigi y Aranda para los bahienses, en tanto al gol de Tres Arroyos lo convirtió Martín Pellegrini.
En Olavarría, en cancha de Almaceneros, el equipo local venció a Coronel Pringles por 2 a 1.
Posiciones: Liga del Sur 12, Olavarría 9, Tres Arroyos 3 y Coronel Pringles 0.
Próxima fecha, 5ª:
Tres Arroyos –Olavarría
Liga del Sur – Coronel Pringles
fotos: lanueva.com