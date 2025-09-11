Fútbol inferiores: Derrota de la sub-15 en Bahía

11 septiembre, 2025

Este jueves, por la cuarta fecha del Torneo Provincial de fútbol organizado por la Federación Pampeana de Selecciones, Tres arroyos perdió en Bahía Blanca con la selección local por 3 a 1 .

En la cancha de San Francisco la Liga del Sur derrotó por 3 a 1 con goles convertidos por Bedoya, Bigi y Aranda para los bahienses, en tanto al gol de Tres Arroyos lo convirtió Martín Pellegrini.

En Olavarría, en cancha de Almaceneros, el equipo local venció a Coronel Pringles por 2 a 1.

Posiciones: Liga del Sur 12, Olavarría 9, Tres Arroyos 3 y Coronel Pringles 0.

Próxima fecha, 5ª:

Tres Arroyos –Olavarría

Liga del Sur – Coronel Pringles

fotos: lanueva.com

