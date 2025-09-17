Fútbol inferiores: Ganó la Sub-15 y perdió la Sub-13
Este miércoles en cancha de El Nacional jugaron las selecciones Sub-13 y Sub-15 de Tres Arroyos por el Torneo Provincial organizado por la Federación Pampeana.
El rival fue Olavarría. La Sub -15 logró su segundo triunfo en el certamen al vencer por 2 a 1, mientras que la Sub – 13 cayó por 2 a 0.
Resultados:
Sub-13: Tres Arroyos 0 – Olavarría 2
Goles: Tiziano Salazar y Lionel Martín.
En el otro encuentro del grupo, Azul le ganó a Coronel Pringles 3 a 0.
Posiciones: Olavarría 13, Azul 11. Coronel Pringles 2 y Tres Arroyos 1.
Próxima fecha, 6ª:
Tres Arroyos –Coronel Pringles.
Olavarría – Azul.
Sub-15: Tres Arroyos 2 – Olavarría 1
Goles: Martín Pellegrini de penal, y Minor de tiro libre. Para Olavarría marcó Andiarena, que se fue expulsado.
Este jueves completan Liga del Sur – Coronel Pringles.
Posiciones: Liga del Sur 12, Olavarría 9, Tres Arroyos 6 y Coronel Pringles 0.
Próxima fecha, 6ª:
Tres Arroyos –Coronel Pringles.
Liga del Sur –Olavarría.