Fútbol Inferiores: Las Selecciones Sub- 13 y 15 se despidieron con un triunfo

23 septiembre, 2025 0

Este martes en la cancha de El Nacional, las Selecciones Sub -13 y 15 de Tres Arroyos se despidieron con triunfos sobre Coronel Pringles, del Torneo Provincial organizado por la Federación Pampeana de selecciones juveniles.

Resultados:

Sub-13: Tres Arroyos 4 – Coronel Pringles 3

La Sub-13, logró su primer triunfo al derrotar 4 a 3 a su similar de Coronel Pringles.

Goles: Braian Gutiérrez -2- Valentino Müller y Genaro Cozzi de penal para Tres Arroyos y Gabela ,Walter y Luna de tiro penal para Pringles.

El otro encuentro del grupo entre 0lavarria –Azul se juega este miércoles.

Posiciones:0lavarria 13,Azul 11, Tres Arroyos 4, Coronel Pringles 2.

Sub-15: Tres Arroyos 4 –Coronel Pringles 0

La Sub-15 , ganó, gustó y goleò 4 a 0 ante la selección de Coronel Pringles.

Goles: Valentino Saccone -2-, Agustín Herrera y Santino De La Mata.

El grupo se completa el miércoles con el partido entre Liga del Sur -0lavarria.

Posiciones: Liga del Sur 15, Tres Arroyos 9, 0lavarria 9 y Coronel Pringles 0.

