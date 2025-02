Fútbol: Joel Meder “nos les prometo el campeonato pero vamos a estar en la pelea”

14 febrero, 2025 0

Joel Meder, el técnico de Recreativo Echegoyen que hará su debut en primera este año dialogó con LU24 y dijo: “estoy muy contento con el año que arranco: salió bien la operación del ojo y la designación como técnico”.

“Yo le decía a mis profes que si no se daba dirigir en primera, aunque el rumor estaba,pero faltaba el llamado final y detalles que después se dio; yo no quería dirigir más inferiores por el simple hecho que yo siempre le digo a mis dirigidos y jugadores que si siempre nos conformamos con estar en el mismo lugar y no intentamos crecer , nunca nos damos cuenta para qué estamos, tenemos que intentar dar el paso y crecer constantemente y después el resultado te va a decir si lo hiciste bien mal o regular, el crecimiento tiene que ser como jugador y persona el ganar después viene solo”, comentó.

“Hablé con los dirigentes estoy contento con el plantel que tengo, creo los dirigentes me están cumpliendo y estoy conforme con el trabajo que vienen realizando”, explicó.

“Se sumaron Juan Stornini y Agustìn Arenas y estamos buscando un central y un mediocampista” dijo.

“De Omar Espinal aprendí muchísimo, de la forma de trabajar soy idéntico a él en la forma de dirigir por eso me puso muy contento que el año pasado cuando salió, campeón con Quilmes, me pone feliz cuando a le va bien, el viejo es un fenómeno”, expresó.

“Con Omar tenemos una química, que sabemos que piensa uno del otro hoy me toca hacer el camino a mí, pero sé que en algún momento vamos a volver a trabajar juntos”, relató.

“Para mí en el fútbol la clave es el trabajo, más haya que tenés los “Piyo” Mink, los Ariel Barrionuevo que te resuelven por si solo los partidos, pero la clave está en el trabajo y si tenés ganas de trabajar , todo es todo muy competitivo”, dijo.

“Le decía a los chicos que los hinchas dicen Echegoyen no se refuerza, que va a pelear el descenso a mi hoy me decís el grupo que estamos armando y los jugadores que estamos intentando llevar, no les prometo el campeonato pero si vamos a estar en la pelea en alguno de los dos campeonatos, vamos a estar en la pelea para mí la palabra descenso no existe , no la trago no me gusta, no me gusta que lo chicos piensen en el descenso, la palabra descenso me hace un ruido feo y los voy a preparar para pelear el campeonato creo que hoy por hoy sacando Ciclista todos estamos iguales”, finalizó.

