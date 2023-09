Fútbol: Jugaron en el complejo SMATA los Veteranos y Amateurs

30 septiembre, 2023

Se jugaron los partidos en el complejo de SMATA por los torneos de Veteranos y de la Liga Amateur, con estos resultados y posiciones:

Asociación de Veteranos

Las Cachilas le ganaron a Pinturas Lay 3 a 2, Once Corazones venció a Lubricentro Acuario 4 a 0. Transporte Aranda derroto a Verdulería Zoe 1 a 0, El Monito venció a Jóvenes Abuelos 3 a 1, La Roca derroto a EMA 3 a 2. No jugaron Los Amigos vs AA Construcciones

Posiciones: Transporte Aranda 48 , Pinturas Lay 46 , Los Amigos y Once Corazones 40 , AA Construcciones 35 , Las Cachilas 27 , Verdulería Zoe y El Monito 25 , Lubricentro Acuario 22 , EMA 12 , Jóvenes Abuelos 11 , La Roca 10.

Liga Amateur

Taller Integral le ganó a La Rueda 4 a 3 , Ruta 3 Sur derrotó a Aberturas Gaitan 7 a 1 , Colo Construcciones venció a Sacachispas 4 a 3 , Roas venció a Los Petiteros 4 a 1 , La 26 derrotó a De La Penna 1 a 0 , Aberturas Tomaselli venció a Alpinos 6 a 0, Nexus venció a El Fortín 4 a 1, Plomería Chacabuco le ganó a Franco Construcciones 3 a 1 , Gilachas le ganó a Transporte Copló 2 a 0. No jugaron Plomería Romero e Independiente.

