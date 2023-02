Fútbol: Junior Tublu, el hijo de africanos ya juega en Colegiales

El joven delantero de Argentino de Merlo, Junior Tublu hijo de africanos (su padre es de Ghana), realizó su primer amistoso con el escolar enfrentando a Argentino de Juárez en el Zubiri. Jugaron dos partidos de 40 minutos, en el primer encuentro empataron 1 a 1.El gol escolar, Tublu y empató Arguello para los juarenses.

En el segundo partido. ganó Colegiales 1 a 0 con gol de Santiago Di Luca.

El refuerzo llegado de Merlo habló con LU24: “Venimos trabajando muy bien con los chicos y estoy bien. A mí me trajo David Boquín que va a venir a Colegiales. Vengo de Buenos Aires. Me sirve mucho esto ya que me puedo mostrar con mi juego. Soy delantero por afuera pero juego en cualquier parte también. En el gol recibí del gallego Elorza, amagué y después le pegué abajo, dio en el palo y entró. Tengo 21 años y jugué siempre en Argentino de Merlo. Ahora a esperar el campeonato y la copa Aiello “ finalizó.

