Fútbol: La 9ª del Clausura puede consagrar un Campeón

30 agosto, 2025 0

Este domingo se juega la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División, el que, de darse los resultados, tendrá un campeón.

En el Catale, El Nacional recibe a Boca Juniors, que puede ser Campeón ,siempre y cuando el Xeneize triunfe y no lo haga Deportivo Independencia.

El partido será transmisión de LU 24 y será juez del partido, Miguel Rossi.

En el estadio Manuel Rodera, se va a jugar el Clásico de Tres Arroyos entre el local Quilmes y Huracán. Impartirá justicia, Maite Otaegui.

Colegiales tendrá la visita de Olimpo. Dirige, Marcos Porra.

En Orense, Alumni que tiene que sumar para el descenso recibe a Deportivo Independencia, que buscará ganar para no perderle pisada al líder Boca y que el Xeneize en esta fecha no de la vuelta. Impartirá justicia, Emanuel Paguegui.

En Indio Rico, Once Corazones que necesita sumar imperiosamente recibe al difícil Villa del Parque. Dirigirá, Aidan Codagnone.

Recreativo Echegoyen, viaja a Chaves con el objetivo de sumar, pero tendrá un escollo difícil como Huracán Ciclista. Será juez del Partido, Walter Torraca.

