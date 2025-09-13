Fútbol: La 9ª del Clausura puede tener Campeón en Primera

13 septiembre, 2025 0

Este domingo se juega la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División, el que, de darse los resultados, tendrá un Campeón.

Todos los encuentros comienzan a las 15:30.

En el Catale, El Nacional recibe a Boca Juniors, que puede ser Campeón ,siempre y cuando el Xeneize triunfe y no lo haga Deportivo Independencia. El partido será transmisión de LU 24 y será juez del partido, Miguel Rossi.

En el estadio Manuel Rodera, nuevamente se juega el Clásico de Tres Arroyos entre el local Quilmes y Huracán. Impartirá justicia, Maite Otaegui.

Colegiales tendrá la visita de Olimpo. Dirige, Marcos Porra.

En Orense, Alumni que tiene que sumar para el descenso recibe a Deportivo Independencia, que buscará ganar para no perderle pisada al líder Boca y que el Xeneize en esta fecha no de la vuelta. Árbitro: Emanuel Paguegui.

En Indio Rico, Once Corazones que necesita sumar imperiosamente recibe al difícil Villa del Parque. Dirigirá, Aidan Codagnone.

Recreativo Echegoyen, viaja a Chaves con el objetivo de sumar, pero tendrá un escollo difícil como Huracán Ciclista. Será juez del Partido, Walter Torraca.

Volver