Fútbol: la programación de la segunda fecha de inferiores

26 agosto, 2021 Leido: 0

Este sábado se disputará la segunda fecha del fútbol de inferiores. Los partidos comenzarán a las 13 horas, excepto San Martín vs. Central que arrancará a las 11 en Sub 13.

Por la zona A, se enfrentarán: Copetonas vs. ACDC, en Sub 13; Once vs. El Nacional, en Sub 13 y Sub17; Boca vs. Alumni, en Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Por la zona B, jugarán: Olimpo vs H. Ciclista, en Sub 13 y Sub 15; Agrario vs. Quilmes, en Sub 13, Sub 15 y Sub 17; Independencia vs. Colegiales, en Sub 13, Sub 15 y Sub 17; y San Martín vs. Central, en Sub 13.

Volver