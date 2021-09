Fútbol: “La prueba piloto con aforo de 500 personas fue un éxito”, afirmó Fernández

A la espera de recibir información oficial sobre el anuncio hecho por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, respecto a que a partir del 1 de octubre próximo el público regresará a las canchas con un aforo de hasta el 50%, el presidente de la Liga Regional Tresarroyense, Ricardo Fernández, afirmó por LU 24 que la prueba piloto con concurrencia de hasta 500 personas “fue un éxito”.



“Ayer me comuniqué con A.Pre.Vi.De y todavía no tenían la información oficial para que nos llegue a las ligas, creemos que antes del fin de semana estará”, explicó.

Fernández indicó que “nosotros ya lo empezamos a implementar el fin de semana pasado con un aforo de 500 personas. Hemos logrado ser uno de los dos o tres distritos de la provincia de Buenos Aires en los que se hizo como prueba piloto, salió todo muy bien y hemos tenido la suerte de que los clubes tengan una mejor recaudación y, por supuesto, la posibilidad de que el público vuelva nuevamente a las canchas”.

“Realmente ha sido un éxito, todo sin ningún tipo de inconvenientes y ese informe lo hemos elevado a la A.Pre.Vi.De., estamos esperando la notificación oficial, creo que el fin de semana no vamos a tener problemas en cuanto al público”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que para poder contar con la cobertura policial correspondiente en las canchas, habrá modificaciones en los horarios de disputa de los partidos en la jurisdicción de Tres Arroyos, con encuentros de Primera y Segunda que arrancarán a las 13 y a las 16:30 horas.

