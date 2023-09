Fútbol: La Sub 15 de Boca clasificó a los cuartos de final del Federal

27 septiembre, 2023

La categoría Sub 15 de fútbol de Boca Juniors clasificó a los cuartos de final del torneo Federal de Clubes, al igualar 0 a 0 con Villa Mitre de Bahía Blanca en esa ciudad.

En la ida había ganado el Xeneize 3 a 0.

En Sub 13, Boca cayó 6 a 0 ante el elenco bahiense y quedó eliminado.

En tanto, Huracán fue eliminado por Liniers en las tres divisiones: en Sub 13 perdió 13 a 0. En Sub 15, 5 a 3 (goles de Andorno) y en Sub 17, 3 a 0.

