Fútbol: formativas de Huracán y Boca juegan por el Federal

12 septiembre, 2023

Este miércoles y por el Torneo Federal, las divisiones formativas de fútbol de Huracán y Boca jugarán varios partidos por el Torneo Federal. El Globo, por su parte, se medirá con Liniers de Bahía Blanca en el Bottino y el Xeneize hará lo propio frente a Villa Mitre de la misma ciudad en La Bombonerita.

Así será el cronograma de partidos:

• Huracán Sub 13: 12.45 horas

• Huracán Sub 15: 14.30 horas

• Huracán Sub 17: 16.30 horas

• Boca Sub 13: 14:30 horas

• Boca Sub 15: 16:15 horas

