Fútbol local: Con el clásico chavense inicia la 4ª fecha del Apertura

30 abril, 2026 0

Este viernes, a las 15:30, y con el clásico chavense entre Independencia y Huracán Ciclista, se pone en marcha la 4ª fecha del Torneo Apertura de Fútbol de Primera División.

La fecha se completa el domingo, 15:30, con la siguiente programación:

En el Catale y con transmisión de LU 24, El Nacional recibe a Olimpo.

Colegiales, en el Zubiri, será anfitrión de Recreativo Echegoyen.

En el Complejo Cervecero, se enfrentan el local Quilmes y Boca.

El puntero, Villa del Parque, visita a San Martín en Chaves.

En Indio Rico, Once Corazones recibe a Huracán.

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