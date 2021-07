Fútbol: los 12 equipos de Primera confirmaron su participación en el Oficial

La Liga Regional Tresarroyense de Fútbol dio a conocer cómo serán los campeonatos locales de 1ª y 3ª división. Los 12 equipos de la ciudad confirmaron su participación en el Oficial para el 22 de agosto en las dos categorías.

El tema principal fue el económico donde hubo acuerdo con los árbitros y los remises. También se acordó que la policía enviará cinco efectivos por cancha.

Se jugará en dos zonas de seis equipos y resta decidir si clasifican dos o cuatro de cada una.

Asimismo se aclaró la extensión de tiempo para que un jugador quede libre: será de 3 años de inactividad. El 2020 se declaró nulo por la pandemia. El jugador que jugó en el año 2019 quedará libre en 2022.

Esta tarde, a las 18 horas, los representantes de los equipos locales y autoridades de la Liga se reunirán con el intendente Carlos Sánchez con el motivo de pedir ayuda económica para solventar los gastos del torneo y pedir acceso de público en una determinada cantidad.

Primera fecha

Zona A

El Nacional vs. Colegiales

Unión vs. Once Corazones

Huracán Ciclista vs. Quilmes

Zona B

Boca vs. Villa del Parque

Garmense vs. Olimpo

Huracán vs. Independencia

