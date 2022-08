Fútbol: Los árbitros exigen que “los cómplices” del agresor “también paguen”

Los integrantes de la agrupación de árbitros de Tres Arroyos emitieron un comunicado en el que expresan que “estamos movilizados por lo sucedido con nuestra compañera. Pedimos, exigimos que se tomen medidas disciplinarias desde todos los ámbitos. Pedimos que el Club Garmense se responsabilice de las personas que tienen en su club, exigimos que los cómplices que resguardaban a este señor, si es que puede ser llamado así, también paguen. Que sean expulsados de la institución el arquero y hermano de este individuo que también insultó y agredió a nuestra compañera y no conforme con eso, después del brutal y cobarde golpe siguió gritando prendido al alambrado. También al jugador número 7 que fue a agredir antes de que pasara la agresión física”.

Agregan que “si de verdad están arrepentidos tomen medidas reales y ejemplares. Dejen de permitir violentos si no están capacitados para educarlos”. Y advierten que “de no tomar todas las medidas disciplinarias posibles, no continuaremos arbitrando hasta que no veamos que el infierno que está viviendo nuestra compañera no es vano”.

Asimismo, dejan en claro que “no vamos a jugar más partidos de reserva sin policía” y piden “respeten a los chicos, mujeres y a los árbitros”.

“Nosotros decimos basta. Déjennos trabajar, fomentemos la disciplina y el respeto, no arruinemos este hermoso deporte que tantas alegrías y satisfacciones nos da. Eduquémonos”, concluyen.

