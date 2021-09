Fútbol: mañana se disputará la 4° fecha de inferiores

17 septiembre, 2021 Leido: 19

Este sábado se jugará la cuarta fecha de las divisiones inferiores del fútbol local, con la siguiente programación:

Independencia – Central, 13 hs., cancha de Ciclista, Sub 13. Ciclista –Garmense, 14:15 hs. Sub 13 y, 16 hs., Sub 15 (Hugo Plaza con Nicolás Barreras y Diego Gómez de Sanabria).

El Nacional – Alumni ,13 hs, Sub13; 14:14 hs. Sub 15 y, 16 hs., Sub 17 (Diego Márquez con Maylén Vázquez y Alan Ibarlucía).

Boca –ACDC, en cancha de Unión, 13 hs., Sub 13. Unión – Villa, 14:15 hs., Sub 15. Argentino – Colegiales, 16 hs., Sub 17 (Luis Matallán con José García y Antonella Cortadi).

Copetonas –Huracán, 13 hs. Sub 13 y, 14:15 hs., Sub 17 (Federico Torraca con Marcial Frelis y Daniel Codonio).

Once Corazones – Cascallares, 13 hs., Sub 13 y, 14:15 hs., Sub 17 (Gustavo Aguirre con Héctor Henríquez y Fernando Pozo).

Olimpo – Quilmes, 13 hs., Sub 13; 14:15 hs, Sub 15 y, 16 hs., Sub 17 (Pablo Martínez con Matías Vidal y Jesica Marín).

Agrario –San Martin, 13 hs., Sub 13 (Oscar Barragán con Dalma Cortadi y Juan Namuncurá).

Femenino

Por el triangular clasificatorio a la Copa Federal de fútbol femenino, este sábado, desde las 20, jugarán El Nacional –Huracán. Dirigirá Pablo Martínez con Dalma Cortadi y Jessica Marín.

Volver