Fútbol: mañana se jugarán los cuartos de final de las divisiones menores

5 noviembre, 2021 Leido: 4

Este sábado se jugarán los cuartos de final del Torneo Oficial de las divisiones menores de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, en la ciudad y la zona, a partir de las 11 de la mañana, con estos encuentros:

Cancha de Boca, desde las 11 horas

Sub 17 Villa – Olimpo

Sub 13 ACDC – Olimpo

Sub 15 Boca – Olimpo

Sub 17 Boca – Colegiales

Árbitros designados: Luis Matallán – Alejandro Henríquez – Federico Torraca – Jesica Marín.

Cancha de Huracán Ciclista, desde las 14:30 horas

Sub 13 Ciclista – Once

Sub 15 Ciclista – Villa

Árbitros designados: Miguel Rossi – Mailén Vázquez – Dalma Cortadi – Gastón Espinosa.

Cancha de Independencia, desde las 14 horas

Sub 15 Independencia – El Nacional

Sub 17 Independencia – El Nacional

Sub 13 Independencia – Boca

Árbitros designados: Hugo Plaza – Alan Ibarlucía – Gustavo Aguirre – Victoria Fuentes.

Cancha de Agrario, desde las 13 horas

Sub 13 Garmense – Huracán

Sub 15 Agrario – Huracán

Sub 17 Agrario – Huracán

Árbitros designados: Iván Lazarte – Pablo Martínez – Francisco Jara – Gabriela Ferrarello.

