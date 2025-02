Fútbol: Mercado de pases

Estas son las últimas novedades del mercado de pases de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol

Alumni: Incorporó al ex jugador de Copetonas Ezequiel Barbosa se sumaron los necochenses, el arquero Nicolás Fernández y el defensor Lautaro Carrizo. Continúan Juan Pablo Fritz, Gastón Maldonado y Facundo Barbosa.

Villa del Parque: el centro delantero Facundo Franceschetti se suma a Independiente de Olavarría.

Unión: Se sumó el defensor ex Cascallares Luis Garrido.

Huracán Ciclista: Se incorporó el ex arquero de Argentino Junior Benjamín Miranda y regresa de su paso por Agrario Osvaldo Gómez de Saravia.

Olimpo: El delantero Sebastián Sallago – ex jugador de Copetonas – es el nuevo refuerzo de Olimpo.

Colegiales: Vuelven el defensor Alan Vester (último paso por Ferro de Olavarría por el Federal Amateur) y Mariano Paguegui, que viene de ascender con Villa del Parque. Acordó su continuidad Ezequiel Coronel.

Juan Eulogio Barra: Después de su paso por San Martín, retorna Sebastián Díaz.

Huracán: Arregló su continuidad el defensor tucumano Tomás Bustos.

Deportivo Independencia: Llegan procedentes de Atlético Mar del Plata el volante central Matías Sosa y el mediocampista Dimas Morales y el marcador central Jesús Retamoso.

Cascallares: Llegaron el delantero Thiago Ferez – ex Unión -; el mediocampista Matías Acosta – ex Oriente Fútbol Club y Copetonas y Franco Ovando, ex Huracán y El Nacional.

Central: Acordó su continuidad Tomás Morán.

Recreativo Echegoyen: Incorporó al marcador central Juan Stornini, a los ex jugadores de Quilmes, Ángel Gómez, Maximiliano Gómez y Agustìn Arenas.

