Fútbol: Nicolás Ferreyra: “Vengo a Huracán, a un club grande…al último campeón”

15 febrero, 2023

El platense Nico Ferreyra, ex Sportivo de San Cayetano, que pasó por las inferiores de Gimnasia y jugó en Cambaceres, habló con Lu24 en la audición deportiva, sobre su presente en el globo para este 2023.

“El lunes 20 ya estaré en Tres Arroyos para entrenar con mis nuevos compañeros de Huracán. Los partidos que jugué con Sportivo en Tres Arroyos, me sirvieron para que me vean, también Tobías González que jugó conmigo en Gimnasia en inferiores, me dio referencias del globo.” Dijo.

“Soy un 9 de área pero también soy asistidor, doy juego” dijo el delantero de 24 años.

“Vengo a huracán, a un club grande, al último campeón de la Liga, además para jugar el torneo federal. Estoy muy contento “Finalizó.

Volver