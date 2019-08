Fútbol: nuevamente tres punteros en Primera. En Segunda, Quilmes se acerca al ascenso

Volvió el fútbol de la Liga Regional Tresarroyense, esta tarde con 11 partidos la pelota volvió a rodar tras dos fines de semana en los que no hubo acción. En Primera División, Colegiales volvió a subirse a la punta luego de ganarle a Huracán Ciclista por 2 a 1, en tanto que Huracán perdió de visitante contra Villa del Parque, resultado más que positivo para los del Bosque que buscan escaparle a la zona de descenso. Por la permanencia también sumó Agrario, que le dio vuelta un partidazo a Unión y le ganó por 2 a 1. En Segunda, Quilmes volvió a ganar, esta vez dio cuenta de Alumni tras vencerlo en el complejo por 2 a 1, mientras que Argentino intenta no perderle pisada y se llevó tres puntos importantes de Juan E. Barra. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 4)

FINALES

VILLA DEL PARQUE HURACÁN 2-1

Goles: Franco Gutierrez -2- (V); Zubillaga (H).

Incidencia: fueron expulsados Colonna (V), Medwid (V) y Uzidinger (H). AGRARIO UNIÓN 2-1

Goles: Piñeiro y Sosa (A); Joaquín Plaza (U). INDEPENDENCIA OLIMPO 2-2 Goles: Maldonado y Gómez -de penal- (I); Aramendi -2- (O). COLEGIALES H. CICLISTA 2-1 Goles: López -2, los dos de penal- (C); Arrachea -de penal- (HC).

Incidencia: fue expulsado Cardenas (C); Arrachea (HC) marró un penal. BOCA ONCE CORAZONES 2-3 Goles: D'Anunnzio y Carrera (B); Rojas -2, uno de penal- y Tanno (OC).

Incidencia: fue expulsado Chazarreta (OC).

Promedios: Huracán 2.260, Once Corazones 1.531, Colegiales 1.500, El Nacional 1.469, Villa del Parque 1.308, Unión 1.300, Independencia 1.260, Boca 1.240, Olimpo 1.094, Huracán Ciclista 0.960, Agrario 0.846.

Resultados Tercera División: Villa del Parque 1 – Huracán 1, Agrario 6 – Unión 0, Independencia 3 – Olimpo 2, Colegiales 3 – Ciclista 1, Boca 2 – Once Corazones 1.

Posiciones Tercera División: Independencia 9 puntos, Boca 8, Olimpo 7, Colegiales 6, Huracán, Ciclista y Agrario 5, Once Corazones 4, Villa 2, Unión y El Nacional 0.

Próxima fecha (5°): El Nacional vs. Boca, Once Corazones vs. Colegiales, Ciclista vs. Independencia, Olimpo vs. Agrario, Unión vs. Villa. Libre: Huracán.

2° DIVISIÓN (FECHA 7)

FINALES

QUILMES ALUMNI 2-1 Goles: Arenas y Daloisio (Q); Di Luca (A). ECHEGOYEN CLAROMECÓ 0-2

Goles: Cadena y Farías (C).

Incidencia: fueron expulsados Schourup y Moreno (E). JUAN E. BARRA ARGENTINO 0-1 Gol: Minor (A).

Incidencia fue expulsado Minor (A). COPETONAS CENTRAL 2-0 Goles: Kohl y Lacoste (C).

Incidencia: fue expulsado Auzmendiz (C). SAN MARTÍN GARMENSE 1-2 Goles: Milla (SM); Spíndola y Elorza (G).

Incidencia: fueron expulsados Farías y Siervo (SM). ACDC CASCALLARES 1-0

Gol: Miranda (ACDC).

Tabla acumulativa: Quilmes 48 puntos, Garmense 38, Copetonas 34, Argentino 31, ACDC y Alumni 26, Echegoyen 24, Claromecó 23, San Martín 18, Cascallares 16, Central 10, Juan E. Barra 7.

Resultados Cuarta División: Quilmes 2 – Alumni 1, Echegoyen 0 – Claromecó 0, Juan E. Barra 0 – Argentino 1, Copetonas 1 – Central 2, San Martín 4 – Garmense 0, ACDC 5 – Cascallares 1.

Posiciones Cuarta División: Quilmes 21 puntos, Argentino 19, San Martín 13, Claromecó 11, Echegoyen 9, Alumni y ACDC 8, Central 7, Cascallares 6, Copetonas 5, Garmense 1.

Próxima fecha (8°): San Martín vs. Copetonas, Central vs. Barra, Argentino vs. Echegoyen, Claromecó vs. Quilmes, Alumni vs. ACDC, Garmense vs. Cascallares.