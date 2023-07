Fútbol: Nuevas disposiciones para el cotejo Copetonas –Claromecó

27 julio, 2023

Según informó el titular de la jefatura policial de seguridad, Comisario Inspector Walter Fernández, se conocieron las nuevas disposiciones de seguridad para el partido del domingo entre el local Copetonas y el puntero Claromecó.

Las autoridades policiales decidieron las siguientes normas de seguridad:

No se podrá abrir las puertas de acceso al estadio hasta que no esté implementado el operativo de seguridad. No podrá haber banderas colocadas ni personas con otros elementos, de existir estos mismos, se labrará acta y se incautará a los elementos.

No se podrán colocar banderas en el sector Perimetral que divide las tribunas del campo de juego para no obstaculizar la visibilidad en el campo de juego.

Habrá cacheos superficiales a los simpatizantes y no se podrá ingresar con radios ni termos y tampoco bebidas alcohólicas ni encendedores.

