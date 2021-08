Fútbol: para el Presidente de la Liga “es una incoherencia total” que no se permita el ingreso de público a las canchas

25 agosto, 2021

El domingo 29 de agosto comenzará a disputarse el torneo Oficial de fútbol en Primera y Tercera División y en ese sentido el presidente de la Liga Regional Tresarroyense, Ricardo Fernández, dijo por LU 24 que “es una alegría a medias, ya que lamentablemente tenemos que jugar sin público, una incoherencia total”.

“Hemos hecho todas las gestiones habidas y por haber y seguimos luchando con eso. Todas las actividades están abiertas, lamentablemente el fútbol que es lo que menos riesgo conlleva porque es una manzana al aire libre, prácticamente cien por ciento seguro, no podemos tener público y los costos para los clubes de barrio son muy difíciles de afrontar”, afirmó.

“Segunda decidió esta semana no jugar, ver cómo avanzan los acontecimientos, y Primera estuvo dividido, hubo una votación bastante pareja porque también algunos clubes querían esperar y sino no jugar porque realmente es una incoherencia total, asique la alegría es a medias”, agregó

Explicó que “interviene el A.Pre.Vi.De, que son los que hace el control, y la Policía no permite más de lo que está estipulado. Esperamos que las autoridades tengan sentido común porque en estos momentos se está tratando al fútbol chacarero en las mismas condiciones que el profesional que tiene otras alternativas, otros recursos, a través de la televisión, y acá es todo a pulmón: los viajes, los costos de referís y policía y sin tener la posibilidad de recaudar se hace muy dificil para las instituciones”.

En cuanto a la cantidad de gente que estaba asistiendo a las canchas antes de la pandemia, dijo que “muy poca. Salvo alguna final, un promedio de entre 100 y 150 personas, en algunos casos no llegan a eso tampoco”.

“Yo quiero pensar que estas cosas no les llegan a las autoridades que realmente deciden, a los que gobiernan arriba, quedan en los caminos intermedios y ahí se atranca. Estoy seguro que si ellos supieran lo que está pasando acá se agarrarían la cabeza. Y no hablo solamente de Tres Arroyos sino de toda la región y del fútbol del interior en general”, sostuvo.

“Cómo hacemos nosotros ahora para viajar a otro lugar, llevar a los chicos y después sacarlos a todos para que no estén en la cancha. Es un disparate, creo que con buena voluntad se tendría que arreglar”, finalizó.

La 1ª fecha del torneo Oficial

Luego de un largo tiempo de reuniones y confección de protocolos vuelve el campeonato Oficial de fútbol a las canchas locales y de la región. Sera este domingo 29, desde las 13:30 hs. con Tercera y 15:30 hs. con Primera. Se jugará sin público, solo con 80 personas, incluidos los planteles y directivos. No se puede vender entradas según lo estipulado por A.Pre.Vi.De.

La primera fecha tendrá estos partidos:

El Nacional vs. Colegiales

Unión vs. Once

Ciclista vs. Quilmes

Boca vs. Villa

Garmense vs. Olimpo

Huracán vs. Independencia

