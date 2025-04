Fútbol: Polémica por el gol anulado a Olimpo en Indio Rico

21 abril, 2025 0

Este domingo en el partido jugado en Indio Rico, entre Once Corazones y Olimpo por la cuarta fecha del Torneo Apertura de primera división ocurrió un hecho insólito: el árbitro del encuentro Juan Bustos, le anuló un gol a Olimpo convertido por Sallago.

El jugador de Olimpo remata, marca el gol y la pelota pasa a través de la red, que estaba deteriorada.

El árbitro del partido lo anula en dialogó con LU 24, Cristian San Martín, jugador del aurinegro explicó su versión del gol que no fue.

“Para lo que nos gusta el fútbol y amamos el deporte fue un día bastante triste: la verdad que volvimos con mucha impotencia de allá de Indio Rico”, expresó.

“Fue alevoso lo que nos hicieron y la realidad es que estuvo a la vista de todos, dicho por jugadores de ellos que afirmaron que era un desastre y que fue alevoso”, dijo.

“La realidad pone el partido con un penal inexistente que nadie pidió ni siquiera ellos mismos porque, atajó una pelota bárbara el arquero nuestro cuando el jugador de ellos iba corriendo a tirar el córner: nadie sabe que cobró”, comentó.

“En el gol de ”Chul” Sallago, yo estoy atrás de él y no participo en la jugada, sí estoy en el área, y sí escucho el ruido de la red cuando pasa la pelota por el agujero de la red, pero el árbitro dice que está tapado que no debería estar tapado y los jugadores mismos de ellos se quedan se quedan tirados en el piso, agarrándose la cabeza porque la pelota entra”, expresó.

Fue tremendo, si la pelota la para Sallago va con un defensor de ellos y define al palo que tiene más cerca, la red tiene un agujero y la pelota sale por ahí”, explicó.

“Le digo al juez: “ya no lo cobraste, pero andá a mirar, no podés jugar con una red rota”, no me hacen caso, termina el partido y no la van a mirar tampoco”, finalizó.

Volver