Fútbol: Posiciones y promedios en Primera y Tercera

4 mayo, 2025 0

Terminada la fecha 6 de ambos torneos en Primera y Tercera división del fútbol tresarroyense, estas son la posiciones en cada campeonato.

Primera División:

1º Huracán Ciclista 15

2º Colegiales 13

3º Quilmes 12

4º Boca 11

5º Independencia 11

6º Huracán 8

7º Alumni 8

8º Olimpo 7

9º Villa 7

10º El Nacional 4

11º Echegoyen 3

12º Once Corazones 2

Tercera División:

1º Independencia 14

2º Quilmes 12

3º Villa 11

4º Huracán Ciclista 10

5º Once Corazones 10

6º Echegoyen 8

7º Olimpo 8

8º Huracán 7

9º Boca 7

10º El Nacional 3

11º Alumni 3

12º Colegiales 3

Próxima fecha:

Huracán vs El Nacional

Colegiales vs Alumni

Olimpo vs Quilmes

Villa vs Boca

Independencia vs Huracán Ciclista

Echegoyen vs Once Corazones

Promedios:

Huracán 1.942

Ciclista 1.923

Independencia 1.553

Quilmes 1.538

Boca 1.442

Colegiales 1.365

Alumni 1.333

Olimpo 1.288

El Nacional 1.192

Once Corazones 1.192

Villa 1.166

Echegoyen 1.115

